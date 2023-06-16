В межсезонье воронежский футбольный клуб «Факел» проведет два матча с «Ростовом» и один — с тамбовским «Спартаком»

В межсезонье воронежский футбольный клуб «Факел», единственный в Черноземье играющий в Российской премьер-лиге, проведет три контрольных матча. Об этом рассказали в пресс-службе «Факела».

В первом из них, 6 июля, «Факел» примет тамбовский «Спартак». 9 июля подопечные Вадима Евсеева встретятся с «Ростовом» в гостях, а 15 июля пройдет ответная встреча с командой Валерия Карпина в Воронеже.

Команда выйдет из отпуска 26 июня и соберется в Воронеже: 27 и 28 июня футболисты пройдут углубленное медицинское обследование. Затем игроки будут готовиться к новому сезону на местном стадионе «Чайка» на протяжении трех недель.

Напомним, по итогам двух стыковых матчей с одним из лидеров Первой лиги красноярским «Енисеем» за право играть в РПЛ, которые состоялись в начале июня, воронежский «Факел» второй раз в своей истории остался в главном чемпионате страны по футболу на второй сезон. Сейчас клуб занимается комплектованием команды, так как у большинства игроков в скором времени истекают контракты. так, уже известно, что команду покинул полузащитник Роман Акбашев. При этом продлен контракт с защитником Кириллом Сусловым. Также вчера стало известно, что «Факел» выкупил у «Краснодара» центрального полузащитника Вячеслава Якимова.

Подробнее о том, как «Факел» провел прошедший сезон,— в публикации «Ъ-Черноземье».

Мария Старикова