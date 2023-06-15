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Полузащитник Роман Акбашев покидает воронежский ФК «Факел»

Воронежский ФК «Факел» сообщил, что один из ключевых футболистов прошедшего сезона Роман Акбашев покидает клуб в связи с истечением контракта. Он выступал за команду с 2020 года, перейдя в «Факел» из «Нефтехимика».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В команде поблагодарили полузащитника за «вдохновенную игру, за голы, которые стали историческими». Роман Акбашев, в частности, стал автором дубля в матче за право остаться в Российской премьер-лиге против красноярского «Енисея». По данным спортивных СМИ, господин Акбашев переходит в «Ростов». Источники «Ъ-Черноземье» в воронежском клубе полагают, что помимо Романа Акбашева команду в межсезонье может покинуть еще ряд лидеров.

В «Факеле» сообщили, что команда выйдет из отпуска 26 июня и соберется в Воронеже: 27 и 28 июня футболисты пройдут углубленное медицинское обследование. Затем игроки будут готовиться к новому сезону на местном стадионе «Чайка» на протяжении трех недель. За это время планируется проведение трех спаррингов.

Андрей Цветков

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