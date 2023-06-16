Завтра откроют движение по новому Яблоновскому мосту

Открытие нового Яблоновского моста, соединяющего Краснодар и поселок Яблоновский Республики Адыгея, состоится 17 июня. Об этом «Ъ-Кубань» сообщил представитель компании-подрядчика «СтройЮг-Регион».

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Движение автотранспорта будет осуществляться по временной схеме в связи с завершением первого этапа работ.

Ранее открытие переезда было запланировано на 15 июня, но мероприятие было отложено в связи с неблагоприятной погодой — в Краснодаре прошли сильные дожди.

К строительству конструкции приступили осенью 2019 года. Пропускная способность четырехполосного моста составит 60 тыс. автомобилей в сутки, по данным ФКУ Упрдор «Черноморье». Протяженность путепровода составит более 1 км, самого моста — около 500 м. Общая стоимость строительства составляет 7,2 млрд руб.

Анастасия Донскова

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