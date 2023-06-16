Штрафы за безбилетный проезд в Москве увеличат с 18 июня

В Москве увеличат штрафы за безбилетный проезд и использование чужой социальной карты с 18 июня, сообщил столичный дептранс. Закон об увеличении штрафов Мосгордума приняла 31 мая.

Штраф за безбилетный проезд составит 2 тыс. руб. вместо 1 тыс. руб., а за неправомерное использование социальной карты — 4 тыс. руб. вместо 2,5 тыс. руб.

Речь идет о безбилетных проездах в трамваях, троллейбусах, автобусах и неоплаченном проходе за пределы пропускных пунктов станций метрополитена и Московской монорельсовой транспортной системы. В столице штрафы для безбилетников не увеличивали с 2011 года.

Лусине Баласян