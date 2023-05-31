В Москве увеличены штрафы для безбилетников впервые с 2011 года

Мосгордума приняла закон, увеличивающий штрафы за безбилетный проезд, а также проезд по чужой льготной карте. Закон поддержали 27 депутатов, 11 проголосовали против, трое — воздержались, сообщает «РИА Новости». Штрафы увеличиваются до 2 тыс. руб. и 4 тыс. руб. соответственно, ранее они составляли 1 тыс. руб. и 2,5 тыс. руб.

Речь идет о безбилетных проездах в трамваях, троллейбусах, автобусах и неоплаченном проходе за пределы пропускных пунктов станций метрополитена и Московской монорельсовой транспортной системы (ММТС), а также за неправомерное использовании льготной карты.

В Москве не увеличивали штрафы для безбилетников больше 10 лет, с 2011 года.

«Мы должны понимать, что безбилетники воруют деньги у нашей системы транспорта, а значит, у нас с вами, у всех пассажиров, которые платят. Московский транспорт один из лучших в мире, он активно развивается, думаю, что это предложение абсолютно разумно»,— пояснял решение об увеличении штрафов председатель комиссии МГД по городскому хозяйству и жилищной политике Степан Орлов («Единая Россия»).

Мария Федотова