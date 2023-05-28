В Сочи планируют втрое увеличить производство черноморской форели

К концу 2023 года на сочинской акваферме, оборудованной в море, планируют увеличить производство черноморской форели в три раза, до 1,9 тыс. тонн, сообщил в своем телеграм-канале глава Сочи Алексей Копайгородский.

«В прошлом году было выращено 650 тонн красной рыбы высочайшего качества. К концу текущего сезона эти показатели планируется утроить. Летом начнется монтаж еще одной аналогичной фермы»,— отметил глава Сочи.

В планах хозяйства в течение 15 лет выйти на ежегодное производство 50 тыс. тонн красной рыбы, что закроет половину дефицита форели в стране.

На акваферме также панируют выращивать мальков и расширить цеха по переработке рыбы. При выходе на проектную мощность в Сочи будет создано 1,5 тыс. новых рабочих мест.

Наталья Решетняк

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