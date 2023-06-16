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Коммерсантъ FM
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Глава Минспорта Матыцин: создание сборной беженцев для россиян — разрушение национальной системы спорта

Министр спорта России Олег Матыцин считает, что предложение его коллеги из Польши Камиля Бортничука о создании для российских и белорусских атлетов сборной беженцев может угрожать правам человека. По его словам, если Международный олимпийский комитет (МОК) предложит россиянам выступать на Олимпийских играх в статусе беженцев, это станет проявлением политики разрушения национальной системы спорта.

Олег Матыцин

Олег Матыцин

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Олег Матыцин

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Надо сделать юридическую оценку предложений МОК, насколько это соотносится с хартией и правами человека. Но если все так, то это политика разрушения национальной системы спорта. У нас в приоритете наши спортсмены и тренеры, это и есть наш суверенитет»,— сказал министр спорта на полях ПМЭФ (цитата по «РИА Новости»).

Впервые с инициативой о создании команды из беженцев выступил глава МОК Томас Бах в январе 2016 года. Сборная появилась как один из способов привлечь внимание к проблеме вынужденной миграции в Европу людей с Ближнего Востока, которые спасаются от военных конфликтов и бедности. Сборная беженцев принимала участие в Олимпиаде два раза: в 2016 и 2021 годах (Олимпиада была перенесена на год из-за пандемии COVID-19).

В марте 2022 года спортсменам из России и Белоруссии запретили участвовать в международных стартах после рекомендации МОК. Спустя год МОК рекомендовал допустить представителей этих двух стран к турнирам (с рядом оговорок и условий). Президент МОК Томас Бах поддержал возвращение российских спортсменов под нейтральным статусом.

О реакции России — в материале «Ъ» «Рекомендовать не значит вернуть».

Милена Костерева

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