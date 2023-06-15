В Саратове скончался покуривший вейп подросток

Следственный отдел Октябрьского района Саратова начал доследственную проверку после смерти 15-летнего мальчика, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР. Ранее ребенок попал в реанимацию, покурив вейп в компании друзей.

По предварительным данным, 29 мая в областную детскую клиническую больницу привезли с ул. Одесская молодого человека с диагнозом: отравление неясной этиологии, отек легких. Несмотря на оказываемый комплекс медпомощи, 15 июня мальчик скончался.

Изначально сообщивший о происшествии министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин рассказывал, что после курения вейпа подросток потерял сознание, изо рта у него шла мокрота с кровью. Мальчика сразу положили в реанимацию и на ИВЛ.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Дарья Васенина