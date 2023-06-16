Суд запретил регистрацию сделок с автопарком и недвижимостью ГУП ФЖС

Арбитражный суд Башкирии запретил республиканскому управлению ГИБДД регистрировать сделки, связанные с автопарком ГУП «Фонд жилищного строительства Республики Башкортостан» в пределах 294,6 млн руб. Управлению Росреестра по республике запрещено регистрировать отчуждение инженерных сетей фонда, а также здание ФЖС на улице Ленина, 5 в Уфе (напротив Гостиного двора).

Такое решение суд принял в рамках рассмотрения заявления ПАО «Востокнефтезаводмонтаж» в банкротном деле ООО «Дирекция капитального строительства Фонда жилищного строительства Республики Башкортостан» (ДКС ФЖС). Согласно определению суда, обеспечительные меры будет действовать до рассмотрения по существу заявления конкурсного управляющего ДКС ФЖС Ильдара Ахметьянова о привлечении к субсидиарной ответственности по долгам банкрота ФЖС и бывшего руководителя фонда Владислава Туманина.

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», в октябре 2022 года суд первой инстанции отказал конкурсному управляющему в удовлетворении заявления, в январе текущего года с ним согласилась апелляционная инстанция. В мае арбитражный суд Уральского округа пришел к иным выводам — отменив предыдущие решения, он вернул заявление на новое рассмотрение в арбитражный суд Башкирии.

Олег Вахитов

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте