Смену в лагере «Лазурный» закрыли досрочно из-за отравления детей

Нижегородское управление Роспотребнадзора приняло решение о досрочном закрытии оздоровительной смены в лагере «Лазурный» под Выксой из-за отравления детей. Ранее на плохое самочувствие пожаловались трое отдыхающих.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Роспотребнадзор продолжает эпидемиологическое расследование, в региональном управлении СК идет расследование по уголовному делу об оказании небезопасных услуг.

Кроме того, ведется расследование заболевания детей в лагере «Золотой колос» под Арзамасом. Там выявили стрептококковую инфекцию, один из подростков умер.

Анастасия Еремина