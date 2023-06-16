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Смену в лагере «Лазурный» закрыли досрочно из-за отравления детей

Нижегородское управление Роспотребнадзора приняло решение о досрочном закрытии оздоровительной смены в лагере «Лазурный» под Выксой из-за отравления детей. Ранее на плохое самочувствие пожаловались трое отдыхающих.

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Роспотребнадзор продолжает эпидемиологическое расследование, в региональном управлении СК идет расследование по уголовному делу об оказании небезопасных услуг.

Кроме того, ведется расследование заболевания детей в лагере «Золотой колос» под Арзамасом. Там выявили стрептококковую инфекцию, один из подростков умер.

Анастасия Еремина

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