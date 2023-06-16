WP: Украина не может откладывать контрнаступление из-за необходимости добиться успехов до зимы

Украина не может откладывать контрнаступление, поскольку Киев намерен добиться успехов за летне-осенний период до наступления холодов. Таким образом Украина хочет показать западным союзникам, что она способна противостоять России. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на украинских чиновников.

Собеседники газеты отметили, что наступательные действия повлекут за собой большое число жертв и потерю техники. Ситуация также усугубляется отсутствием западной авиации для прикрытия с воздуха и дальнобойной артиллерии, чтобы наносить удары глубже по контролируемым Россией территориям.

Министр обороны России Сергей Шойгу утверждал, что Украина пыталась перейти в контрнаступление с 4 июня. 10 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на Украине происходят контрнаступательные действия, но не уточнил, на какой стадии они находятся. Господин Зеленский отмечал, что украинские военные встречают очень серьезное сопротивление. Однако, по его словам, ситуация «в целом позитивная».