«Лузалес», купивший фабрики IKEA, может заняться лесопереработкой в Омской области

Компания из Коми «Лузалес» может построить в Омской области лесоперерабатывающее предприятие. По словам врио губернатора Виталия Хоценко, оно может разместиться на севере региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

Инвестиции в проект оцениваются в 1,5 млрд. руб. «Новое предприятие позволит создать 250 рабочих мест с достойной зарплатой. Работа по подбору площадки начнется в июле»,– сказал Виталий Хоценко.

«Лузалес» занимается лесозаготовкой, глубокой переработкой и реализацией готовой продукции с 1999 года. В начале 2023 года стало известно, что компания приобрела заводы IKEA в Ленобласти и Кировской области. В феврале председатель совета директоров ООО «Лузалес» Руслан Семенюк рассказывал СМИ, что компания планирует нарастить производство и продавать продукцию по всей России. По данным «СПАРК-Интерфакс», 100% компании принадлежит Марии Семенюк, выручка ООО «Лузалес» в 2022 году составила 6 млрд руб., чистая прибыль – 89,4 млн руб.

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Оксана Павлова