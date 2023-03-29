Завод IKEA в Ленобласти официально сменил собственника

ООО «IKEA Индастри Тихвин» официально сменил владельца на «Лузалес Владимир». Документы датируются 28 марта, следует из данных СПАРК-Интерфакс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Работа пункта выдачи магазина «ИКЕА» в торговом центре «Мега - Дыбенко»

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Работа пункта выдачи магазина «ИКЕА» в торговом центре «Мега - Дыбенко»

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Шведский «Клиппхульт Холдинг Аб» вышел из состава учредителей мебельного предприятия в Тихвине. В настоящий момент доли ООО «Лузанес» и ООО «Лузанес Владимир» заложены в Росбанке, следует из данных «Контур.Фокус».

В феврале правительственная комиссия одобрила продажу трех заводов IKEA в Ленинградской, Новгородской и Кировской областях. «Лузанесу» перешли несколько фабрик в Тихвине Ленобласти и Кировской области. Петербургскому «Слотексу» также отошло новгородское производство. Смена записи в ЕГРЮЛ о новом собственнике в Новгороде планируется 3 апреля, в Вятке — произошло 22 марта.

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