Segezha Group надеется на дальнейшее улучшение логистики

15 июня в Санкт-Петербурге в рамках ПМЭФ-2023 вице-президент по работе с государственными органами, лесной политике и устойчивому развитию Segezha Group (MOEX: SGZH) Николай Иванов принял участие в панельной дискуссии «Портовый разворот: через Запад на Восток?», организованной при поддержке транспортной группы FESCO. Он поделился оценками текущей ситуации вокруг логистического обеспечения лесопромышленного бизнеса и выделил «узкие» места, требующие «расшивки».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено управлением по стратегическим коммуникациям и бренду ПАО «Сегежа Групп» Фото: предоставлено управлением по стратегическим коммуникациям и бренду ПАО «Сегежа Групп»

Segezha Group обладает потенциалом отгрузки продукции общим весом 3,5 млн тонн в год. «Портовый разворот» не стал решающим фактором для трансформации бизнеса – на закрывшиеся рынки холдинг отгружал менее 500 тыс. тонн продукции в год. Ощутимая трансформация коснулась в основном отгрузок Группы на рынки Латинской Америки – торговля шла через порты Западной Европы.

Для большинства предприятий холдинга в СЗФО и Сибири ситуация осталась относительно стабильной – порядка 70-80% продукции традиционно направляется на восточные рынки.

Наиболее напряженной выглядела динамика с 1 кв. по 3 кв. 2022 года – ставки на некоторых направлениях выросли в 2 раза, или даже в 2,5. При этом в некоторых случаях доля логистики доходила до 60% стоимости доставленного груза. Такие дисбалансы нужно устранять – и они устраняются, уверен Николай Иванов.

Бизнес Segezha Group, как крупного экспортера, зиждется на «трех китах» – это курс рубля, стоимость логистики и цены на внешних рынках. Важно, что ситуация для холдинга за последние три месяца существенно улучшилась – благодаря усилиям Минпромторга России, РЖД, партнерам в FESCO и ПАО «ТрансКонтейнер». Так, по сравнению с пиковыми показателями цены на перевозку упали до 40%. Безусловно, в холдинге ожидают дальнейшего снижения, чтобы ситуация с логистикой вернулась к нормальному для бизнеса уровню, при котором леспром и другие отрасли могут стабильно работать. Тогда ЛПК сможет наращивать свое производство и наполнять грузом динамично развивающиеся новые логистические маршруты.

Временные правила РЖД для обеспечения ряда приоритетных перевозок, по мнению Николая Иванова, дали хороший результат. С мая по июнь холдинг успешно отгружает продукцию через Восточный полигон. Одновременно появилась обратная диспропорция – сейчас дешевле везти груз на Китай с Северо-Запада, чем из Иркутска, примерно в полтора раза. Сложившийся дисбаланс следует устранять, считает вице-президент Segezha Group. Это можно сделать за счет государственных краткосрочных субсидий новых линий в порту Санкт-Петербурга. Так, в настоящее время ставка за контейнер на Китай составляет для Группы порядка 2,5 тыс. долл. США. За счет увеличения потока планируется выход на 2 тыс. долл. США. Целевой же планкой является 1,5 тыс. долл. США. При этой цене продукция холдинга станет достаточно конкурентоспособной. Если эта ставка будет субсидироваться на протяжении 1-3 лет, согласно поручению Президента России Владимира Путина, то удастся устранить дисбаланс и снять давление с Восточного полигона, полагает Николай Иванов.

Эксперт Segezha Group также указал на важность для бизнеса новых погранпереходов с Китаем, в частности Нижнеленинское-Тунцзянь. Он считает, что 1 млн тонн грузов для этого пункта совсем не предел – объем вполне возможно нарастить до 10 млн тонн. При этом Николай Иванов озвучил пожелание холдинга о получении на этом погранпереходе возможностей в том числе и для контейнерных перевозок, критически важных для логистики Группы.

Segezha Group – уникальный российский лесопромышленный холдинг. Он выделяется в отрасли полным циклом собственной лесозаготовки и специализацией на выпуске широкой линейки высокомаржинальной продукции. В фокусе развития – экологичные технологии глубокой переработки древесины и максимально безотходного использования сырья. Группа является одним из крупнейших лесопользователей в мире. Общая площадь арендуемого лесфонда составляет около 16 млн га, а объем расчетной лесосеки – почти 24 млн куб. м (с учетом ПИП – приоритетных инвестиционных проектов). Стабильность бизнеса гарантируется высокой степенью самообеспеченности сырьем – 94% потребностей компании в древесине покрывается за счет собственных ресурсов. В рамках борьбы с изменением климата, а также для повышения продуктивности своих лесов Группа внедряет принципы интенсивной модели устойчивого лесопользования. Segezha Group занимает лидерские позиции по целому ряду высокоэкологичной, углероддепонирующей продукции лесопромышленного комплекса. Так, холдингу принадлежит 1-е место в России по выпуску крафт-бумаги, промышленных бумажных мешков и пиломатериалов. В глобальном масштабе Группа на 3-м месте по производственным мощностям березовой фанеры. Компания так же на 3-м месте среди ведущих европейских производителей пиломатериалов. Производственные активы Segezha Group расположены в 10 российских регионах: Республика Карелия, Красноярский край, Санкт-Петербург, Архангельская, Вологодская, Иркутская, Кировская, Костромская, Московская и Ростовская области. Торговые представительства открыты в КНР и Сингапуре. Компания уверенно чувствует себя на глобальном рынке лесной продукции и гибко реагирует на малейшие изменения деловой конъюнктуры – она представлена на рынках более чем 80 стран. Трудовой коллектив растет и развивается вместе с холдингом – сейчас в нем более 20 тыс. человек. Подробнее на сайте: http://segezha-group.com

АО «Лесосибирский ЛДК №1»