Руди Гарсия назначен главным тренером «Наполи»

Пост главного тренера итальянского «Наполи» занял 59-летний Руди Гарсия, говорится в пресс-релизе на сайте футбольного клуба. Срок соглашения не сообщается. Он сменил в должности Лучано Спаллетти, который ушел из клуба в мае.

Руди Гарсия ранее возглавлял французские «Дижон» (2002—2007), «Ле-Ман» (2007—2008), «Рому» (2013—2016), «Марсель» (2016—2019), «Лион» (2019—2021),«Аль-Наср» (2022—2023). «Лилль» под его руководством в 2011 году стал чемпионом и обладателем Кубка Франции.

Подробнее о предыдущем тренере — в материале «Ъ» «Лучано Спаллетти уходит с победой».

Лаура Кеффер