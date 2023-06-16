МВФ призвал США к долгосрочному решению вопроса с потолком госдолга

Руководство Международного валютного фонда (МВФ) заявило, что экономика США сумела сохранить устойчивость в 2022 году, но приоритетным для страны остается снижение инфляции. МВФ призвал власти США найти долгосрочное решение проблемы с потолком госдолга.

Руководство фонда считает, что в краткосрочной перспективе ужесточение налогово-бюджетной политики «частично облегчило бы бремя Федеральной резервной системы по снижению спроса и инфляции». Но в среднесрочной перспективе МВФ советует предпринять «более решительные действия для снижения госдолга, включая повышение налогов и устранение структурных диспропорций» в сфере социального обеспечения и программы медстрахования Medicare.

«Усилия по решению более долгосрочных проблем, включая сокращение государственного долга, устранение ограничений для предложения (на рынке.— "Ъ") и декарбонизацию экономики при избегании протекционизма, также остаются необходимыми»,— говорится в пресс-релизе на сайте МВФ.

В июне президент США Джо Байден отменил потолок госдолга, из-за которого всю весну демократы во главе с Белым домом спорили с республиканцами в парламенте. За это время, опасаясь дефолта и глобальной рецессии, инвесторы вывели из американских фондов $37 млрд, а союзники США подписали ряд соглашений о товарообороте в обход доллара. В рамках соглашения с республиканцами граница потолка госдолга снимается до 2 января 2025 года, после чего потолок могут увеличить. Также устанавливаются границы бюджета США на 2024 и 2025 финансовые годы.

О реакции международных инвесторов на ситуацию в США — в материале «Ъ» «Кредитные риски не отпускают».

Лаура Кеффер