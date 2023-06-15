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Коммерсантъ FM
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Криптовалютам отрегулировали курс

Меньше других SEC ослабила биткойн

Курс самой популярной цифровой валюты — биткойна после трехмесячного перерыва опустился ниже уровня $25 тыс. С начала месяца ее курс снизился на 7%. Однако другие ведущие цифровые валюты потеряли в цене 12–30%, что привело к росту доли биткойна до рекордных за два года значений. Эксперты связывают более сильное падение стоимости альткойнов с давлением, которое начала оказывать Комиссия по ценным бумагам США (SEC) на индустрию. В сложившихся условиях не исключено снижение курса биткойна вплоть до $20 тыс.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По данным Coinmarketcap, 15 июня курс биткойна опускался до $24,8 тыс., минимального значения с 16 марта. Это на 1,3% ниже значений закрытия предыдущего дня. К 18:00 курс оставался ниже уровня $25 тыс. Уверенное снижение курса ведущей криптовалюты продолжается вторую неделю подряд, за это время она потеряла свыше 7%.

Однако другие криптовалюты продемонстрировали более сильное снижение котировок. Трехмесячный минимум обновила в четверг вторая по популярности цифровая валюта — эфир, курс которой снижался до отметки $1,62 тыс. В начале недели котировки BNB достигали минимума с июля 2022 года, котировки Cardano — минимума с января 2021 года. Даже с учетом последующего отскока они остались возле минимумов этого года. С начала месяца эфир потерял в цене 12%, BNB — 22%, Cardano — 30%.

Из-за более сильного падения курсов альткойнов доля биткойна на рынке криптовалют выросла с начала месяца более чем на 1 процентный пункт, до 47,6%, и достигла максимума с июля 2021 года.

«Когда ситуация на рынке спокойная и наблюдается стабильный восходящий тренд, доля биткойна снижается, поскольку инвесторы становятся более открыты к риску. Альткойны за счет своей низкой капитализации и, соответственно, более высокой волатильности могут вырасти значительно сильнее. Ситуация повторяется зеркально на "медвежьем" рынке — альты продают в первую очередь»,— отмечает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

При этом в последние дни криптовалюты попали в почти идеальный шторм, считает глава InDeFi Smart Bank Сергей Менделеев. И виной тому планомерно ухудшающийся новостной фон. В среду ФРС пусть и сохранила ставку на уровне 5,5–5,75%, но ситуацию омрачили намеки на возможность дальнейшего повышения ставки. «Перспектива ее роста снижает привлекательность криптовалют как высокорискованного класса активов для инвесторов»,— считает СЕО и сооснователь Mineplex Digital Banking Александр Мамасидиков.

Власти США начали фундаментальный пересмотр регулирования криптоплатформ

Жесткие заявления ФРС попали и на без того благоприятную почву для ухода из цифровых валют. В мае Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала «крестовый поход» на криптоиндустрию. С конца месяца регулятор успел внести в черный список криптовалют с признаками ценных бумаг свыше 60 проектов. «Теперь у инвесторов нет уверенности в том, что активы, находящиеся в их портфелях, не будут квалифицированы как ценные бумаги, что сулит проблемы и основателям этих блокчейн-проектов, и держателям этих активов»,— отмечает сооснователь ENCRY Foundation Роман Некрасов. В начале июня SEC подала в суд на биржи Binance и Coinbase, на которых активно торгуются такие криптоактивы. В таких условиях, по словам Сергея Менделеева, топовые биржи были вынуждены проводить их делистинг. В результате инвесторы активно переходят либо в другие активы, либо в биткойн, удерживая его курс от более сильного снижения.

Дальнейшее поведение котировок криптовалют будет зависеть от дальнейших шагов SEC и ФРС, однако смягчения их позиции на рынке не ожидают.

По мнению господина Некрасова, нижней границей для биткойна может стать уровень $20 тыс. «Более вероятно, что курс сохранится в диапазоне $22–27 тыс.»,— оценивает он. Поддержку рынку, как считает Сергей Менделеев, будет оказывать приближение халвинга (процесс уменьшения скорости генерирования новых единиц криптовалюты, ожидается в начале 2024 года), что по традиции должно способствовать «бычьему» рынку.

Виталий Гайдаев

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