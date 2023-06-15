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Коммерсантъ FM
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Глава РСПП Шохин раскрыл детали обсуждения налога на сверхприбыль для бизнеса

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что переговоры крупного бизнеса с правительством РФ о введении налога на сверхприбыль прошлых лет (windfall tax) длились с декабря 2022 года. По его словам, российский Минфин «очень не хотел» называть сбор с бизнеса «налогом».

Александр Шохин

Александр Шохин

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Александр Шохин

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Сам windfall tax, который по словам Андрея Белоусова был инициативой бизнеса, была более сложная история. Готов рассекретить некоторые данные о наших переговорах с правительством. Началось это полгода назад, в декабре прошлого года. Нам дали понять, что неплохо было бы конъюнктуру благоприятную для компаний учесть, не меняя налоговой системы. Тогда мы начали в инициативном порядке генерировать саму технологию windfall tax»,— сообщил господин Шохин в ходе сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), транслировавшейся на YouTube-канале «Комсомольской правды».

По словам главы РСПП, в ходе разработки документов о введении windfall tax бизнесу пришлось провести много консультаций с Минфином РФ, которые «очень не хотел это налогом называть».

Александр Шохин пояснил, что «сверхприбыль» 2021–2022 годов является «конъюнктурной», а не «реальной». Также господин Шохин отметил, что многие предприниматели уже и так перечисляли сверхприбыль на социальные проекты в регионах.

Итоговый вариант проекта закона о введении налога на сверхприбыль президент РСПП назвал «компромиссом» между бизнесом и правительством, который, по его мнению, «не учитывает всей сложности инвестиционной деятельности компаний».

13 июня правительство России одобрило проект закона о налогообложении сверхприбыли за 2021–2022 годы. Как сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов, собранные в рамках сбора средства пойдут на социальные нужды. Ожидается, что законопроект может быть в ближайшее время рассмотрен Госдумой и Совфедом.

Предполагается, что новый единоразовый сбор затронет предприятия с выручкой более 1 млрд руб. в год при условии, что прибыль в 2021–2022 годах суммарно была выше прибыли в 2018–2019 годах. Его ставка составит 10% от разницы прибылей при выплате в 2024 году, но может быть снижена до 5%, если компания выплатит налог в 2023 году. От windfall tax освободят нефтегазовую, угольную отрасли, малый и средний бизнес.

Подробнее о законопроекте — в материале «Ъ FM» «Windfall tax обозначил критерии».

Александр Кислов

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