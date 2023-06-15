Следствие проверяет информацию об отравлении детей в нижегородском лагере

Следственный комитет проверяет информацию об отравлении отравления детей в оздоровительном лагере «Лазурный» в Нижегородской области на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиями безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным следствия, за медицинской помощью обратились трое детей. Следователи опрашивают сотрудников лагеря в Выксунском районе, изымают образцы продуктов питания и воды. Будут назначены экспертизы.

Ранее после отравления детей в «Лазурном» эпидемиологическое расследование начали сотрудники регионального управления Роспотребнадзора. На недомогание также пожаловались воспитанники детского лагеря «Золотой колос» в Арзамасском районе, там выявили стрептококковую инфекцию. Один из подростков умер.

Владимир Зубарев