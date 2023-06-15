Депутат Аксаков: Госдума предложит продлить режим 5-летних ИИС-3 на 10 лет

Глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков заявил о планах отложить увеличение срока действия пятилетнего индивидуального инвестиционного счета третьего типа (ИИС-3). Минфин предлагал увеличивать срок действия ИИС-3 с 2024 года. По словам господина Аксакова, депутаты попросят, чтобы увеличение срока началось через десять лет.

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Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Анатолий Аксаков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«ИИС-3 пятилетний должен действовать не менее десяти лет. Сейчас же планируется постепенное увеличение срока действия счета. Он должен будет действовать десять лет, а потом начинаются ступеньки повышения срока владения счетом нового типа»,— сказал господин Аксаков РБК на Петербургском международном экономическом форуме.

Он добавил, что Госдума предложит расширить список инструментов, которые можно будет приобрести на ИИС-3. Речь идет в том числе об инструментах, которые выпустят в поддержку проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики. По словам Анатолия Аксакова, необходимо простимулировать инвестиции в долгосрочные проекты.

1 июня Минфин внес в правительство законопроект, который позволяет физлицам открывать одновременно не более трех договоров на ведение ИИС-3 без ограничения по сумме внесенных на них денежных средств. В рамках нового инструмента инвесторы получат налоговые преференции в виде комбинации льгот ИИС-1 и ИИС-2. В Минфине указывали, на ИИС-3 можно будет приобретать только иностранные ценные бумаги стран ЕАЭС.