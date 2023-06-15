Politico: власти Украины не хотят, чтобы Запад торопил ход наступления ВСУ

Высокопоставленный украинский военный чиновник рассказал на условиях анонимности изданию Politico, что власти страны не хотят, чтобы Запад подталкивал Киев к активизации контрнаступления.

«Мы должны быть осторожны. Русские учились и готовились, и их оборонительные рубежи внушительны — у нас нет ни людей, чтобы тратить их впустую, ни оборудования. Прогресс должен быть постепенным»,— сказал собеседник Politico. По его мнению, расчет на быстрый успех контрнаступления нерационален, но шансы на успех ВСУ в рамках наступательной операции вполне реальны.

Politico напоминает, что украинские власти публично выражали недовольство завышенными ожиданиями Запада от контрнаступления. В частности, глава Минобороны Украины Алексей Резников заявлял, что «ожидания от контрнаступления завышены, все хотят еще одной победы», но это «нормально, это эмоции».

С подобными высказываниями выступал и советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. При этом, по его словам, масштабное контрнаступление ВСУ до сих пор не началось, сейчас ведутся лишь «тактические удары», чтобы выявить слабые места в российских оборонительных линиях.

13 июня президент России Владимир Путин на встрече с военкорами сказал, что контрнаступление ВСУ началось 4 июня. Ранее он утверждал, что 7 и 8 июня велись активные бои, но украинские военные не достигли успеха. 10 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на Украине происходят контрнаступательные действия, но не уточнил, на какой стадии они находятся.

Подробнее о том, что происходит после ввода российских войск на территорию Украины,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов