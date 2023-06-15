«Северсталь» разработает ПО для металлургии к 2026 году

Проект по разработке IT-решений для металлургии может быть реализован к 2026 году, заявил заместитель генерального директора по связям с деловыми ассоциациями, союзами и объединениями ПАО «Северсталь» Павел Исаев на совместной сессии проекта «Территория инноваций» и ИД «Коммерсантъ» в рамках ПМЭФ-2023.

«При поддержке правительства созданы индустриальные центры компетенций (ИЦК), "Северсталь" возглавляет один из них — "Металлургия". Мы в сотрудничестве с коллегами по промышленности работаем над тем, чтобы создать систему управления предприятиями на отечественной базе. Мы ожидаем, что к 2026 году этот проект состоится»,— рассказал господин Исаев.

По его словам, серьезной проработки требует автоматизация процессов в металлургии. «Программное обеспечение мы практически наверняка с нашей школой программирования закроем, а вот автоматизация — контроллеры, оптика — требует глубокой проработки и зачастую разработки заново. Наша модель раньше предполагала "надо будет — купим", но мир поменялся. То, что можно было купить вчера, теперь недоступно. Надо думать над тем, чтобы это было свое»,— резюмировал господин Исаев.

В начале июня председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов сообщил, что на разработку системы управления производственными процессами в металлургии компания направит более 1,6 млрд руб. собственных средств. В начале года «Северсталь» получила грант свыше 1 млрд руб. от фонда «Сколково» на разработку двух крупных проектов в сфере импортозамещения иностранного ПО. Первый — «MES Металлургия» — это система управления производственными процессами, которая решает задачи анализа, синхронизации и координации выпуска продукции от выплавки стали до отгрузки конечного продукта. Она призвана заместить ПО немецкой SAP, которая покинула Россию. Второй продукт предназначен для оптимизации планирования предприятий со сложной системой управления и разветвленной цепочкой поставок.

Как ранее писал «Ъ», для ускорения перехода российской промышленности на отечественный софт Белый дом готов облегчить системно значимым разработчикам доступ к контрактам крупных заказчиков — госкомпаний. Необходимость предоставления таких преференций IT-бизнесу, готовому инвестировать средства в разработку продуктов под требования заказчиков, объясняется тем, что бюджетных грантов на подобные проекты уже не хватает. Среди других рассматриваемых инструментов поддержки разработчиков — помощь в привлечении венчурного инвестирования в отраслевые направления IT.