Тамбовский производитель масла «Экоойл» может вложить 2,5 млрд рублей в строительство элеватора

Крупнейший в Тамбовской области маслозавод — АО «Экоойл» депутата облдумы Сергея Максимова — намерен расширить мощности строительством крупного элеватора. Соответствующее соглашение «о намерениях» подписал с компанией на Петербургском международном экономическом форуме глава Тамбовской области Максим Егоров, сообщили в пресс-службе облправительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Объем инвестиций в строительство элеватора оценивается в 2,5 млрд руб. Планируется, что объем единовременного хранения составит 250 тыс. т зерна. «На предприятии появятся новые рабочие места, увеличатся налоговые отчисления в бюджет»,— рассчитывают в облправительстве.

Максим Егоров пообещал инвестору «поддержку со стороны области». «Мы создаем необходимые условия для привлечения инвестиций в современные производства, благодаря которым повышается занятость, растут зарплаты, увеличиваются налоговые поступления в бюджет. Развитие АПК повышает вклад Тамбовщины в продовольственную безопасность страны»,— отметил господин Егоров.

В начале этого года стало известно, что всего тамбовский производитель масла «Экоойл» может вложить в новые проекты 4,3 млрд руб. В частности, компания инвестирует инвестировать 1,6 млрд руб. в строительство цеха экстракции жмыха мощностью 252 тыс. т шрота в год, а также в увеличение производства подсолнечного масла. Помимо этого планируется создание «логистического центра по формированию маршрута отгрузки зерновых и масличных культур, подсолнечного масла». Анонсированный на ПМЭФ элеватор, вероятно, является частью этого проекта.

Сейчас в структуру «Экоойла», помимо основного производства масла, входят четыре зерносушильных комплекса, семь зернохранилищ сосокупной мощностью 250 тыс. т, 14 силосов для хранения зерновых и масличных культур мощностью 78 тыс. т, шесть конусных силосов совокупной мощностью 6 тыс. т, 12 емкостей для хранения масла мощностью 7,5 тыс. т.

О деталях проекта по налаживанию экстракции жмыха на «Экоойле» читайте в публикации «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

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