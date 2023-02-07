Тамбовский производитель масла «Экоойл» может вложить в новые проекты 4,3 млрд рублей

Крупнейший в Тамбовской области маслозавод — АО «Экоойл» депутата облдумы Сергея Максимова — намерен вложить в реализацию ряда инвестпроектов 4,3 млрд руб. Об этом сообщили в облправительстве.

Ранее стало известно, что «Экоойл» будет инвестирова ть 1,6 млрд руб. в строительство цеха экстракции жмыха мощностью 252 тыс. т шрота в год, а также в увеличение производства подсолнечного масла. Теперь власти уточнили. что помимо этого планируется построить «логистический центр по формированию маршрута отгрузки зерновых и масличных культур, подсолнечного масла»: «Производственные мощности логистического центра позволят ежедневно отгружать до одной тысячи тонн продукции.

Основные строительные работы планируется завершить до конца 2023 года».

Сейчас в структуру «Экоойла» входят четыре зерносушильных комплекса, семь зернохранилищ сосокупной мощностью 250 тыс. т, 14 силосов для хранения зерновых и масличных культур мощностью 78 тыс. т, шесть конусных силосов совокупной мощностью 6 тыс. т, 12 емкостей для хранения масла мощностью 7,5 тыс. т.

О деталях проекта по налаживанию экстракции жмыха на «Экоойле» читайте в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин