NYT: американская атомная энергетика до сих пор сильно зависит от российского урана

Атомная энергетика США продолжает сильно зависеть от поставок российского обогащенного урана, сообщает американская газета The New York Times (NYT). По информации издания, Вашингтон не может отказаться от закупок обогащенного урана у России, несмотря на желание разорвать все экономические связи с Москвой из-за военного конфликта на Украине. По данным «Ъ», РФ на данный момент является одним из главных поставщиков урана в Соединенные Штаты.

По данным газеты, американские компании платят около $1 млрд ежегодно за ядерное топливо из России, на основе которого вырабатывается более половины безэмиссионной энергии Соединенных Штатов.

NYT отмечает, что в Штатах сейчас не обогащают уран, так как с начала 1990-х годов Вашингтон начал закупать топливо у Москвы по низкой цене, что было также и жестом деэскалации отношений после Холодной войны. США полностью прекратили обогащение урана — этим занимается лишь европейский консорциум Urenco (Великобритания, Германия, Нидерланды), у которого есть предприятие в Огайо, а российское топливо со временем заняло половину мирового рынка. Около трети используемого в Штатах обогащенного урана по-прежнему импортируется из России.

По информации «Ъ», США в 2022 году снизили покупку уранового сырья из России на 24% год к году, до 4,78 млн фунтов U3O8-эквивалента. Снижение поставок, по мнению аналитиков, могло быть связано с резким ростом цен и спецификой графиков отгрузок по долгосрочным контрактам. Цены на уран в 2022 году выросли до максимума с 2016 года, что вынудило американских потребителей в целом снизить закупки на 13%. Эксперты отмечают, что Россия по-прежнему остается лидером по поставке услуг по обогащению урана для американских АЭС. Из-за геополитических рисков западные покупатели пытаются уйти от российских поставок, но этому мешает то, что существующие перерабатывающие мощности уже полностью загружены.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Серьезный уран».

Александр Кислов