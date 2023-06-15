Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Генсек НАТО: пока гарантий вступления Швеции в альянс на саммите в Вильнюсе нет

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что гарантий вступления Швеции в блок на саммите в Вильнюсе пока нет. При этом Стокгольм выполнил все требования Анкары, необходимые для одобрения вступления Швеции в НАТО, отметил генсек.

«Швеция выполнила все требования Турции: она отменила ограничения на поставки оружия, изменила конституцию и ввела антитеррористическое законодательство, поэтому мы считаем, что она должна стать членом НАТО как можно скорее. Однако пока гарантий вступления Швеции на саммите в Вильнюсе нет, мы активно работаем над этим»,— сказал господин Столтенберг (цитата по ТАСС).

Генсек отметил, что встреча представителей Турции, Швеции, Финляндии и НАТО 12 июня прошла «в очень конструктивной атмосфере». Он заявил, что озабоченность Турции в сфере террористической безопасности вполне обоснована.

Швеция направляла заявку на вступление в НАТО в конце 2022 года совместно с Финляндией. Парламент Швеции одобрил вхождение страны в состав альянса 22 марта, парламент Финляндии принял аналогичное решение 1 марта. Финляндия в апреле вошла в состав НАТО, однако заявку шведской стороны не одобрили Турция и Венгрия. Турция обвиняет Швецию в предоставлении убежища членам Рабочей партии Курдистана, которую считает террористической. Венгрия же обвиняла Швецию в подрыве взаимоотношений двух стран.

Эрдни Кагалтынов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...