Генсек НАТО: пока гарантий вступления Швеции в альянс на саммите в Вильнюсе нет

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что гарантий вступления Швеции в блок на саммите в Вильнюсе пока нет. При этом Стокгольм выполнил все требования Анкары, необходимые для одобрения вступления Швеции в НАТО, отметил генсек.

«Швеция выполнила все требования Турции: она отменила ограничения на поставки оружия, изменила конституцию и ввела антитеррористическое законодательство, поэтому мы считаем, что она должна стать членом НАТО как можно скорее. Однако пока гарантий вступления Швеции на саммите в Вильнюсе нет, мы активно работаем над этим»,— сказал господин Столтенберг (цитата по ТАСС).

Генсек отметил, что встреча представителей Турции, Швеции, Финляндии и НАТО 12 июня прошла «в очень конструктивной атмосфере». Он заявил, что озабоченность Турции в сфере террористической безопасности вполне обоснована.

Швеция направляла заявку на вступление в НАТО в конце 2022 года совместно с Финляндией. Парламент Швеции одобрил вхождение страны в состав альянса 22 марта, парламент Финляндии принял аналогичное решение 1 марта. Финляндия в апреле вошла в состав НАТО, однако заявку шведской стороны не одобрили Турция и Венгрия. Турция обвиняет Швецию в предоставлении убежища членам Рабочей партии Курдистана, которую считает террористической. Венгрия же обвиняла Швецию в подрыве взаимоотношений двух стран.

Эрдни Кагалтынов