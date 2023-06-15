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Коммерсантъ FM
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МВД объявило в розыск бывшего столичного муниципального депутата Анастасию Брюханову

Бывший московский муниципальный депутат Анастасия Брюханова объявлена в розыск по статье УК РФ, следует из базы Министерства внутренних дел России. В апреле Следственный комитет России возбудил дело в отношении госпожи Брюхановой по статье о дискредитации вооруженных сил РФ (1 ст. 207.3 УК РФ).

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Следствие усмотрело дискредитацию в видеоролике, который бывший мундеп опубликовала в неназванном YouTube-канале. Источники РБК уточняют, что речь идет о видео от 23 декабря 2022 года. В нем госпожа Брюханова, в частности, заявила о причастности российских военнослужащих к гибели гражданского населения Бучи.

Анастасия Брюханова — бывший муниципальный депутат от партии «Яблоко» в районе Щукино в Москве. Она выдвигалась в Госдуму в 2021 году, но проиграла выборы.

Эрдни Кагалтынов

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