Hublot представил умные часы Bing Bang E Gen 3

Компания Hublot представила новую модель часов — умные Bing Bang E Gen 3 на базе операционной системы Wear OS 3 от Google. Они уже доступны для заказа по цене от $5,4 тыс.

Новинка доступна в керамическом корпусе 44 мм, получившем фактурную поверхность для защиты от повреждений в процессе эксплуатации. Часы имеют 1,39-дюймовый AMOLED-экран разрешением 454x454 точек, защищает который сапфировое стекло.

Bing Bang E Gen 3 построены на базе чипа Snapdragon Wear 4100+ от Qualcomm и имеют автономность в один день без подзарядки. Устройство поддерживает установку различных приложений на часы, а также позволяет принимать звонки прямо с часов. Для модели разработаны несколько вариантов фирменных циферблатов с разным дизайном, а кроме того, для часов в Hublot предложили несколько версий каучуковых ремешков.

Максим Вершинин