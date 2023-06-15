Цены на газ в Европе почти достигли $500 за 1 тыс. куб. м

Биржевые цены на газ в Европе в ходе торгов росли на 16% и почти достигали $500 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи Intercontinental Exchange (ICE).

По состоянию на 11:50 мск июльские фьючерсы на хабе TTF в Нидерландах росли на 9,5%, до $468 за тыс. куб. м. На открытии торгов фьючерсы стартовали у отметки $422,2 за тыс. куб. м. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — $427,8 за тыс. куб. м.

Цены на газ в Европе стали снижаться в начале 2023 года. К середине января биржевые цены на газ в Европе упали на 25%. Также в феврале цены на сжиженный природный газ достигли 18-месячного минимума. По подсчетам ТАСС, за зиму цена на газ в Европе сократилась в три раза. Снижение цен произошло на фоне аномально теплой зимы в европейских странах и высокой заполненности газовых хранилищ.

Милена Костерева