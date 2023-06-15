В поселке Ильском комиссия оценит ущерб после залпового ливня

В поселке Ильском Северского района комиссия по обследованию и оценке ущерба продолжит работу после залпового ливня 14 июня. Об этом сообщил глава муниципалитета Андрей Дорошевский в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: perfectstock.ru Фото: perfectstock.ru

По его словам, на 23:30 14 июня было обследовано 36 адресов. Из них в 20 домов заходила вода. Одну семью из четырех человек пришлось отселить в резервный фонд.

«По информации оперативных служб, в настоящее время вода из домовладений и придомовых территорий полностью сошла. Сегодня комиссия по обследованию и оценке ущерба продолжит работу»,— отметил Андрей Дорошевский.

Татьяна Ручкина

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