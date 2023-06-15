В Кропоткине и Лабинском районе подтопило 72 придомовые территории

В Кропоткине и Лабинском районе из-за прошедших ливней подтопило 72 придомовые территории. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

В Кропоткине подтопило 33 придомовые территории, в том числе в 15 домов зашла вода. Сейчас в городе продолжаются работы по откачке.

В станицах Чернореченской и Каладжинской, а также хуторе Сладком Лабинского района вода зашла на 39 придомовых территорий. По данным на утро 15 июня, подтопленными остаются восемь из них. Спасатели продолжают откачивать воду.

Татьяна Ручкина

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