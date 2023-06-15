Погранкомитет Белоруссии: в конце мая в Гомельской области был сбит украинский БПЛА

Пограничный наряд Белоруссии в конце мая сбил беспилотник в Лоевском районе Гомельской области, сообщила пресс-служба пограничного комитета республики в Telegram. Утверждается, что БПЛА двигался с территории Украины.

«В Лоевском районе пограничный наряд услышал звук двигателя беспилотного летательного аппарата. Впоследствии в небе был визуально обнаружен беспилотник, двигавшийся с украинской территории в тыл Республики Беларусь. В результате применения пограничным нарядом штатного вооружения произошла детонация элемента, закрепленного на беспилотнике»,— говорится в заявлении погранкомитета.

Отмечается, что в ходе осмотра места крушения БПЛА были обнаружены металлические элементы со следами термического воздействия. По итогу проведенной взрывотехнической экспертизы установлено, что на беспилотнике было закреплено взрывное устройство. Назначена проверка в рамках Уголовного кодекса Белоруссии, сообщает пограничное ведомство.

26 февраля белорусская оппозиционная группа BYPOL (в Белоруссии признана террористической) сообщила, что организовала атаку дронов со взрывчаткой на аэродром Мачулищи. В результате были повреждены передняя и центральная части российского самолета А-50.

7 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что приблизительно через пять дней после диверсии на аэродроме власти задержали «террориста и его пособников». Тогда же господин Лукашенко рассказал, что подозреваемый — уроженец Кривого Рога (Днепропетровская область) с российским паспортом, завербованный СБУ.

Эрдни Кагалтынов