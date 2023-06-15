Путин поздравил Си с 70-летием

Президент России Владимир Путин направил председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину поздравительную телеграмму по случаю его 70-летия, сообщила пресс-служба Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Си Цзиньпин и Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Си Цзиньпин и Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Трудно переоценить усилия, которые вы уже много лет прилагаете для упрочения отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между нашими странами. Ваш мартовский государственный визит в Россию придал мощный импульс развитию взаимовыгодного сотрудничества на ключевых направлениях»,— говорится в поздравлении президента.

Владимир Путин написал, что рассчитывает на продолжение конструктивного диалога России и Китая и тесной совместной работы по актуальным вопросам.

Президент отметил, что под руководством Си Цзиньпина КНР добилась впечатляющих успехов — уверенного роста национальной экономики, повышения благосостояния граждан и укрепления позиций Пекина на международной арене. По словам главы государства, переизбрание господина Си секретарем ЦК Компартии Китая и председателем КНР подтвердило его политический авторитет.

20 марта председатель КНР Си Цзиньпин посетил Москву с трехдневным визитом. Владимир Путин по итогам переговоров заявил, что в отношениях РФ и Китая «все прозрачно». В апреле президент сообщил, что сотрудничество Москвы и Пекина идет очень хорошо, в том числе по линии военных ведомств. В конце мая господин Си встретился в Пекине с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Эрдни Кагалтынов