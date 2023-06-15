Паводок в Республике Алтай отступает, в Алтайском крае уровень воды в Оби растет

Уровень воды в реке Чулышман в черте села Балыкча в Улаганском районе снизился за сутки на 20 см (до 635 см при критической отметке 700 см). Об изменении паводковой ситуации сообщили в главном управлении МЧС по Республике Алтай.

В селе, наиболее пострадавшем от июньского паводка в регионе, остаются подтопленными 11 приусадебных участков. 69 человек, в том числе 30 детей, находятся в пункте временного размещения, открытого на базе средней школы.

«В результате проведенных работ по отсыпке дорожного полотна, восстановлено движение по региональной дороге Горно-Алтайск – Чоя –Бийск – Артыбаш. Также снято ограничение движения на двух дорогах регионального значения: Саратан – Язула и Октябрьское – Мульта»,– говорится также в сообщении республиканского главка МЧС.

В соседнем Алтайском крае уровень воды в Оби продолжает расти. За минувшие сутки он достиг опасной отметки в 580 см у села Усть-Чарышская Пристань. В черте Барнаула до такой отметки остается еще 39 см, говорится в сообщении главного управления МЧС по региону.

Администрация Бийского района края объявила о готовности провести эвакуацию жителей из села Полеводка, где в настоящее время водами Катуни подтоплены два жилых дома и несколько участков. «При обострении ситуации людей разместят в пункте временного размещения на базе клуба. Войдут туда сразу 100 человек»,– проинформировал жителей Telegram-канал райадминистрации. По прогнозу спасателей, медленный рост уровней воды в Алтайском крае сохранится в ближайшие два дня.

Как писал «Ъ-Сибирь», паводок в июне стал серьезной проблемой для ряда регионов Сибири.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Валерий Лавский