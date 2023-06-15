В Новосибирской области завершено строительство завода PepsiCo по производству чипсов

В Новосибирской области завершено строительство завода компании PepsiCo по производству снэков. «Застройщику ООО «ПепсиКо Холдингс» выдано заключение о соответствии завода по производству соленых закусок ООО «Фрито лей мануфактуринг» требованиям проектной документации»,– сообщили в областной инспекции госстройнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

По данным ведомства, в производственно-складском блоке установлены производственные технологические линии, в административно-бытовом блоке размещены столовая, открытый офис, медпункт, вспомогательные и необходимые санитарно-бытовые помещения. Также в комплексе расположена лаборатория для анализа качества сырья, промежуточной и готовой продукции. «Режим работы завода двухсменный круглосуточный, 320 дней в году по 12 часов смена. Максимальный объем производства готовой продукции – 260 тонн в сутки»,– сообщили в инспекции.

Строительство завода с заявленной мощностью более 60 тыс. тонн началось в сентябре 2020 года на площадке промышленно-логистического парка (ПЛП) Новосибирской области. Объем инвестиций в проект тогда назывался на уровне 12 млрд руб. Сообщалось, что завод будет выпускать сухарики Хрусteam и чипсы Lay’s. Запуск планировался в конце 2021 года. Позднее запуск был перенесен на 2022 год в связи с пандемией, из-за которой «многие процессы затормозились».

В 2022 году сообщалось, что работы на объекте не прекращаются. Новым сроком ввода в эксплуатацию называлось лето 2022 года. В ПЛП тогда отмечали, что объем инвестиций в строительство будет увеличен в связи с ростом стоимости стройматериалов. Кроме того, компанией предусмотрена площадка 15 под развитие, сам завод занял участок 38 га.

В марте 2022 года PepsiCo заявила, что прекращает рекламную деятельность и продажу напитков в России.

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Оксана Павлова