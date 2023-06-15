Мэрия Перми разрешит открывать номера автомобилей на платных парковках

Администрация Перми актуализировала постановление в сфере использования платных парковок. Как указано в документе, подписанном главой города Алексеем Демкиным, при размещении транспортного средства на платной парковке не допускается повреждать оборудование и загрязнять территорию парковки. Также нельзя оставлять на платных парковках машины без государственных регистрационных знаков, с нечитаемыми или скрытыми знаками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Сотрудникам «Пермской дирекции дорожного движения» при мониторинге автомобилей, размещенных на платных парковках, администрация разрешает удалять с государственных регистрационных знаков машин предметы, не позволяющие зафиксировать их номера. При этом транспортным средствам не должен быть нанесен ущерб.

Постановление об использовании платных парковок в Перми вступает в силу со дня официального опубликования.