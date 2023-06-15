Япония нарастила импорт СПГ из России на 9,1% в мае

По итогам мая Япония увеличила импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России на 9,1%. На долю СПГ пришлось 58,8% всего импорта из России. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные минфина Японии.

Япония также снизила закупки российского угля на 76,3%. В мае страна по-прежнему не закупала российскую нефть, на которую действует потолок цен.

Суммарно объем импорта в Японию из России снизился на 46,5%, до 95,19 млрд иен (около $678 млн). При этом объем экспорта из Японии в Россию вырос на 34,8%, до 35,57 млрд иен (около $253 млн). Рост показателя зафиксирован на фоне увеличения экспорта легковых автомобилей на 104%, автобусов — на 35,8%, отмечает ТАСС. На экспорт транспортных средств пришлось около 72% всего объема экспорта из Японии в Россию.

Олеся Павленко