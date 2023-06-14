С чемпионата Европы по фехтованию сняли россиянку Кобзеву за лайки к постам ЦСКА в поддержку спецоперации

Российская фехтовальщица Валерия Кобзева потерял шанс выступить на чемпионате Европы в нейтральном статусе после того, как лайкнула посты в поддержку военной операции. Об этом сообщает издание Inside the Games.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валерия Кобзева

Фото: Федерация фехтования России Валерия Кобзева

Фото: Федерация фехтования России

В нарушении правил, позволяющих спортсменам участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе, спортсменку обвинило Министерство молодежи и спорта Украины.

Кобзева была в списке шести фехтовальщиц, отобранных Федерацией фехтования РФ, о чем сообщалось 13 июня. В списке участников, опубликованном организаторами мероприятия, имени россиянки больше нет, сообщает сегодня, 14 июня, Inside the Games.

Валерия Кобзева, пишет издание, лайкнула посты команды ЦСКА в поддержку военной операции. На видео, размещенном Inside the Games, фигурирует Федеральное автономное учреждение Министерства обороны «Центральный спортивный клуб Армии».

«Ее участие в контенте, пропагандирующем нападение на Украину, вызвало критику с разных сторон»,— говорится в заявлении украинского министерства.

В марте Международная федерация фехтования разрешила спортсменам из России и Белоруссии выступать под нейтральными флагами в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета. Под запрет попадают спортсмены, связанные с вооруженными силами и службами безопасности России, а также те, кто публично поддерживает военную операцию.

Личные соревнования чемпионата Европы по фехтованию 2023 года пройдут с 16 по 18 июня в болгарском Пловдиве.

Мария Федотова