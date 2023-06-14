С чемпионата Европы по фехтованию сняли россиянку Кобзеву за лайки к постам ЦСКА в поддержку спецоперации

Российская фехтовальщица Валерия Кобзева потерял шанс выступить на чемпионате Европы в нейтральном статусе после того, как лайкнула посты в поддержку военной операции. Об этом сообщает издание Inside the Games.
Валерия Кобзева
Фото: Федерация фехтования России
В нарушении правил, позволяющих спортсменам участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе, спортсменку обвинило Министерство молодежи и спорта Украины.
Кобзева была в списке шести фехтовальщиц, отобранных Федерацией фехтования РФ, о чем сообщалось 13 июня. В списке участников, опубликованном организаторами мероприятия, имени россиянки больше нет, сообщает сегодня, 14 июня, Inside the Games.
Валерия Кобзева, пишет издание, лайкнула посты команды ЦСКА в поддержку военной операции. На видео, размещенном Inside the Games, фигурирует Федеральное автономное учреждение Министерства обороны «Центральный спортивный клуб Армии».
«Ее участие в контенте, пропагандирующем нападение на Украину, вызвало критику с разных сторон»,— говорится в заявлении украинского министерства.
В марте Международная федерация фехтования разрешила спортсменам из России и Белоруссии выступать под нейтральными флагами в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета. Под запрет попадают спортсмены, связанные с вооруженными силами и службами безопасности России, а также те, кто публично поддерживает военную операцию.
Личные соревнования чемпионата Европы по фехтованию 2023 года пройдут с 16 по 18 июня в болгарском Пловдиве.