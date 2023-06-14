Липецкий «Металлург» будет играть в группе «Серебро» Второй лиги России по футболу

Футбольный клуб «Металлург» из Липецка смог стать участником подгруппы «Серебро» дивизиона «А» Второй лиги. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

В сезоне 2023/24 чемпионат Второй лиги будет проходить по новым правилам. К этому соревнованию допущен 81 клуб. Их разделят на два дивизиона — «А» и «Б». Второй фактически станет третьей лигой, там будет играть 61 команда. Среди них — тамбовский «Спартак».

Дивизион «А» дополнительно разделен на подгруппы «Золото» и «Серебро» по десять клубов в каждой. В первую попадают вылетевшие из Первой лиги, а также команды по итогам сезона 2022/23 вторые места и два лучших третьих места. В «Серебро» определены команды, которые заняли четвертые и пятые строчки, а также два худших третьих места.

«Металлург» в прошедшем чемпионате занял шестое место и вылетал по спортивному принципу в дивизион «Б». Однако от участия в группе «серебро» отказались сразу два краснодарских клуба — претендовавший на место по спортивному принципу «Кубань-холдинг» и следовавший за ним по дополнительным показателям «Биолог-Новокубанск». Следующим претендентом был «Металлург».

Вместе с ним в «серебре» будут играть еще два клуба из Черноземья — «Салют Белгород» и курский «Авангард». Впрочем, никто из них не может претендовать на повышение в классе, так как за выход в Первую лигу борются только команды из группы «Золото».

В 2023 году титульный ФК снова появился в Орловской области. Однако пока «Орел» выступает в первенстве России среди любительских футбольных клубов в зоне «Черноземье».

Самым успешным в макрорегионе является воронежский «Факел», который на минувших выходных во второй раз в своей истории остался на второй сезоне в главном чемпионате страны — Российской премьер-лиге.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Высшая точка горения».

Александр Прытков

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