Липецкая полиция возбудила дело против криминального авторитета Украинца о занятии высшего положения в преступной иерархии

Следственная часть управления МВД по Липецкой области возбудила уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ, до 15 лет лишения свободы) против ранее судимого Игоря Сыжко, имеющего прозвище Украинец. Об этом стало известно «Ъ».

Фигурант не имеет гражданства России, но ранее дважды привлекался к уголовной ответственности в России. В 2015 году он получил десять месяцев колонии общего режима за попытку украсть бумажник (ст. 30 и ст. 161 УК РФ), а в 2018 году сел за разбой (ст. 162 УК РФ): после кражи ботинок Украинец ранил одного из охранников торгового центра ножом.

По данным «Ъ», для возбуждения нового дела липецкая полиция рассмотрела материалы оперативно-разыскной деятельности, поступившие к ним из региональных управлений ФСБ и ФСИН, а также уголовного розыска. Из них следует, что Игорь Сыжко в январе 2019 года получил статус бродяги, «обязывающий согласно существующим негласным нормам и правилам всех лиц, имеющих более низкий криминальный статус, подчиняться его воле, указаниям и распоряжениям». Сферу своего преступного влияния Украинец распространил на колонию в Ельце Липецкой области, считает следствие.

Фигурантом расследования авторитет стал в тот момент, когда ожидал в Центре временного содержания иностранных граждан высылки на Украину, гражданином которой он является.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ» «"Бродяга" задержался в России».

Николай Сергеев, Иван Недокопов

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