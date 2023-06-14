Подозреваемых в убийстве двух мужчин в Екатеринбурге задержали в Челябинске и на границе с Казахстаном

На границе с Республикой Казахстан и в Челябинске задержали двух подозреваемых в убийстве мужчин в Екатеринбурге на ул. Бардина в ночь на 12 июня, сообщили в пресс-службе СУ СК по Свердловской области. Один из обвиняемых находится под стражей в Екатеринбурге, второй — в другом государстве с последующим отправлением в Екатеринбург.

По данным следствия, обвиняемые по п. «а, ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух человек, совершённое группой лиц) — граждане иностранных государств 27-28 лет. В данный момент «осуществляются допросы свидетелей, обвиняемых, осматриваются изъятые вещественные доказательства, выполняются иные необходимые следственные действия»,— сказано в сообщении СКР.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД региона Валерия Горелых, сотрудники свердловского уголовного розыска совместно с коллегами из Костанайской области выявили и задержали двух подозреваемых. Одного из них, объявленного в федеральный розыск, взяли в Челябинске, а второго, объявленного в межгосударственный розыск, на территории Республики Казахстан. «Еще 17 человек, которых отрабатывали на причастность к криминальной разборке, будут в ближайшее время депортированы за пределы территории РФ в связи с нарушением миграционного законодательства»,— заявил Валерий Горелых.

Напомним, ночью 12 июня на улице Академика Бардина в Екатеринбурге местные жители обнаружили тела двух мужчин. Одно тело было обнаружено возле супермаркета «Монетка», а второе — возле дома на Бардина, 8. По словам главы уральской таджикской диаспоры Фаруха Мирзоева, убийство произошло во время конфликта из-за того, что один из участников драки задолжал другому денег.

Полина Хабарова

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