Следователи возбудили уголовное дело из-за убийства двух мужчин в Екатеринбурге

На улице Академика Бардина в Екатеринбурге местные жители обнаружили тела двух мужчин, сообщили в пресс-службе СУ СК по Свердловской области. Следственным комитетом Ленинского района возбуждено уголовное дело по п. "а" ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СК по Свердловской области Фото: СУ СК по Свердловской области

Как сообщил портал Е1, тело одного мужчины было обнаружено возле супермаркета «Монетка», а второго — возле дома на Бардина, 8. Их нашли около 04:00. «До этого там потасовка была, человек пять мужиков кричали и пинали машину. Потом они все резко разбежались, того, что лежал у магазина, пырнули ножом»,— передает издание слова очевидца.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД региона Валерия Горелых, сыщики уголовного розыска оперативно установили личности погибших, ими оказались мужчины 38-ми лет и 21-го года. «Представители МВД и СКР устанавливают все обстоятельства данного ЧП»,— отметил Валерий Горелых.

Полина Хабарова

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