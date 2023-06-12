Следователи возбудили уголовное дело из-за убийства двух мужчин в Екатеринбурге

На улице Академика Бардина в Екатеринбурге местные жители обнаружили тела двух мужчин, сообщили в пресс-службе СУ СК по Свердловской области. Следственным комитетом Ленинского района возбуждено уголовное дело по п. "а" ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).
Фото: СУ СК по Свердловской области
Как сообщил портал Е1, тело одного мужчины было обнаружено возле супермаркета «Монетка», а второго — возле дома на Бардина, 8. Их нашли около 04:00. «До этого там потасовка была, человек пять мужиков кричали и пинали машину. Потом они все резко разбежались, того, что лежал у магазина, пырнули ножом»,— передает издание слова очевидца.
По словам начальника пресс-службы ГУ МВД региона Валерия Горелых, сыщики уголовного розыска оперативно установили личности погибших, ими оказались мужчины 38-ми лет и 21-го года. «Представители МВД и СКР устанавливают все обстоятельства данного ЧП»,— отметил Валерий Горелых.