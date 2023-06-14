В белгородском селе Соболевка из-за обстрела «Градами» повреждены пять домов и сельхозпредприятие

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале об очередном обстреле приграничной с Украиной территории региона. Выпущенные реактивной системой залпового огня «Град» снаряды упали в частном секторе села Соболевка Валуйского городского округа.

Пострадавших нет, но повреждения получили пять жилых домов, в них выбиты окна, посечены фасады и кровля. Также в населенном пункте повреждена одна хозпостройка, а на территории сельскохозяйственного предприятия — административное здание и четыре единицы техники. Оперативные службы на месте, продолжается подомовой обход территории, рассказал Вячеслав Гладков.

За последние сутки в Валуйском городском округе обстрелу подверглось село Новопетровка. По населенному пункту был выпущен минометный снаряд, обошлось без пострадавших и разрушений.

Из-за усилившихся в последние недели обстрелов граничащих с Украиной районов Белгородской области их жителей эвакуируют в пункты временного размещения (ПВР), а детей увозят в летние лагеря в другие регионы России. По последним данным, в ПВР остается более 6 тыс. жителей приграничного Шебекинского округа. Отселенные люди получают единовременные выплаты: на сегодня, 14 июня, 34 тыс. жителей получили по 10 тыс. руб.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж