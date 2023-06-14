Гладков заявил о создании реестра для выплат прописанным в других районах Белгородской области жителям Шебекино

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что некоторые жители Шебекино на протяжении долгого времени были прописаны в Белгороде, в другом районе или селе региона. Они обратились в местную администрацию, поскольку выплаты властей отселенных жителей районов, попавших под обстрелы, перечислятся согласно прописке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Приняли вчера решение на заседании правительства Белгородской области составить отдельный реестр и найти возможность решить вопрос оказания помощи уже из других источников»,— написал губернатор в своем Telegram-канале.

Впоследствии, рассказал господин Гладков, жителям нужно будет подать заявление, а затем администрация проверит данные по больницам, детским садам и школам Шебекинского округа. «Если все подтвердится, то мы решим этот вопрос»,— заключил он.

На сегодняшний день единоразовую выплату в 10 тыс. руб. получили 34 тыс. жителей. Деньги получают жители отселенных в связи с регулярными обстрелами муниципалитетов.

В последние недели усилились обстрелы в районе граничащих с Украиной районов Белгородской области. Жителей эвакуируют в пункты временного размещения, детей увозят в летние лагеря в регионы России. По последним данным, в ПВР остаются более 6 тыс. жителей Шебекинского округа.

Лусине Баласян