Еврокомиссия обвинила Google в нарушении правил конкуренции на рынке рекламы

Европейская комиссия (ЕК) уведомила Google о том, что считает американскую компанию виновной в нарушении антимонопольного законодательства Евросоюза. ЕК подозревает, что компания могла воспользоваться своим доминирующим положением на рынках рекламных серверов издателей и программного обеспечения для покупки рекламы в интернете, чтобы взимать с клиентов повышенную плату за услуги.

В результате начатого в 2001 году расследования рекламного бизнеса Google Еврокомиссия пришла к предварительному выводу, что компания «отдает предпочтение своим собственным сервисам интернет-рекламы в ущерб конкурирующим поставщикам рекламных технологий, рекламодателям и онлайн-издателям».

Ранее The Wall Street Journal сообщала, ссылаясь на собственные источники, что регулятор может попросить Google продать часть своего рекламного бизнеса. Цифровая реклама — главный источник дохода Google. Она приносит американской корпорации около 80% годовой выручки. Впрочем, как отмечают источники газеты, такой сценарий маловероятен и, скорее всего, регулятор ограничится штрафом.

За что IT-гигант должен выплатить штатам $391,5 млн, читайте в материале «Google согласился на компенсацию».

Кирилл Сарханянц