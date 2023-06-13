Bloomberg: ЕС готовится обвинить Google в нарушении правил честной конкуренции на рынке рекламы

Европейская комиссия уже в среду, 14 июня, готова подать формальную жалобу на Google, обвинив компанию в нарушении антимонопольного законодательства ЕС на рынке цифровой рекламы. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Bloomberg.

Как отмечают источники The Wall Street Journal, Еврокомиссия намерена обвинить Google в том, что компания «злоупотребляет своей ролью одного из крупнейших брокеров, поставщиков и онлайн-аукционистов цифровой рекламы на сторонних веб-сайтах и приложениях». Расследование рекламного бизнеса Google велось с 2021 года.

При этом, по данным газеты, регулятор попросит Google продать часть своего рекламного бизнеса. А цифровая реклама — главный источник дохода Google. Она приносит американской корпорации порядка 80% годовой выручки.

Впрочем, как отмечают источники газеты, такой сценарий маловероятен, и, скорее всего, регулятор ограничится наложением штрафа на американскую компанию.

Ни Google, ни Еврокомиссия не комментируют сообщения о готовящейся подаче жалобы.

Кирилл Сарханянц