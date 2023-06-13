Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Bloomberg: ЕС готовится обвинить Google в нарушении правил честной конкуренции на рынке рекламы

Европейская комиссия уже в среду, 14 июня, готова подать формальную жалобу на Google, обвинив компанию в нарушении антимонопольного законодательства ЕС на рынке цифровой рекламы. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Bloomberg.

Как отмечают источники The Wall Street Journal, Еврокомиссия намерена обвинить Google в том, что компания «злоупотребляет своей ролью одного из крупнейших брокеров, поставщиков и онлайн-аукционистов цифровой рекламы на сторонних веб-сайтах и приложениях». Расследование рекламного бизнеса Google велось с 2021 года.

При этом, по данным газеты, регулятор попросит Google продать часть своего рекламного бизнеса. А цифровая реклама — главный источник дохода Google. Она приносит американской корпорации порядка 80% годовой выручки.

Впрочем, как отмечают источники газеты, такой сценарий маловероятен, и, скорее всего, регулятор ограничится наложением штрафа на американскую компанию.

Ни Google, ни Еврокомиссия не комментируют сообщения о готовящейся подаче жалобы.

Кирилл Сарханянц

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...