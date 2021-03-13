ЕС проверит рекламный бизнес Google

Еврокомиссия может начать масштабное расследование рекламного бизнеса Google, сообщила еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер. Она отметила, что ЕК будет использовать все возможные инструменты, чтобы гарантировать справедливые рыночные условия.

Госпожа Вестагер рассказала, что в январе регулирующие органы собрали информацию о рекламных методах Google. Анкеты были разосланы издателям и рекламным агентствам. ЕС изучает практики компании в отношении данных с 2019 года, а сейчас также начал рассматривать планы Google отказаться от отслеживания сторонних cookie-файлов, сообщает Bloomberg.

В декабре 2020 года Еврокомиссия представила проект масштабной реформы регулирования рынка цифровых услуг. Власти ЕС планируют ужесточить наказания по двум главным направлениям — монополизм в цифровой индустрии и нелегальный контент и товары на интернет-платформах. Наказания могут предусматривать многомиллиардные штрафы.

Подробнее о реформе — в материале “Ъ” «ЕС устроит интернет-гигантам веселую жизнь».