В результате обстрела белгородского села Соболевка повреждены жилые дома и сельхозпредприятие

Под обстрел вооруженных сил Украины попало село Соболевка Валуйского городского округа Белгородской области. Реактивные снаряды «Града» разорвались в частном секторе, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

«По предварительным данным, пострадавших нет. Есть повреждения в пяти частных жилых домовладениях: выбиты окна, посечены фасады и кровли, есть одна поврежденная хозпостройка»,— сообщил глава региона.

По его словам, также разрушения выявлены на территории сельскохозяйственного предприятия: повреждено административное здание и четыре единицы техники. Подомовой обход продолжается.

Что происходит в Черноземье 14 июня в связи со спецоперацией на Украине — в онлайн-трансляции.

Олег Мухин