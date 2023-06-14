ЕС допустил ограничение финансирования Косово из-за отказа урегулировать конфликт с Сербией

Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано сообщил о планах ограничить финансовую поддержку частично признанного Косово, а также визиты на высоком уровне. Евросоюз рассматривает эти меры в связи с отказом республики содействовать деэскалации конфликта.

«Несмотря на наши призывы, премьер-министр Курти не сумел принять решительные меры и шаги для деэскалации. ЕС подготовил ряд мер, которые могут быть приняты незамедлительно»,— сказал господин Стано на брифинге (цитата по ТАСС).

При этом он отметил, что приостановка визитов и мероприятий, а также финансирования не считается санкцией. Петер Стано подчеркнул, что ограничения могут отменить, если власти Косово пойдут навстречу пожеланиям ЕС. Он также допустил введение ограничений против Сербии.

Конфликт между Сербией и Косово вновь обострился в апреле. В населенной преимущественно сербами северной части Косово прошли выборы в местные органы власти. Сербы выборы бойкотировали. Победу одержали албанцы. В результате произошли столкновения протестующих сербов с косовской полицией. В регион прибыли солдаты международных сил безопасности под эгидой НАТО — KFOR.

Премьер-министр Косово Альбин Курти называл митингующих толпой экстремистов. Он говорил, что прислушается к призывам Запада отозвать отряды полиции, только если протестующие уйдут. Президент Сербии Александр Вучич обвинил господина Курти в жестоком применении силы. Позднее командующий миссией НАТО в Косово Микеле Ристучча заявил, что, допустив вступление в должность албанцев, Альбин Курти проигнорировал сербское большинство и международное сообщество.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Премьеру Косово сделали последнее предупреждение».

Лусине Баласян