СБУ заочно предъявила обвинения Александру Дугину

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения российскому политологу Александру Дугину. Ему инкриминируют ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 2 ст. 442 (геноцид) Уголовного кодекса Украины .

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Дугин

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Александр Дугин

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По версии СБУ, Александр Дугин в своих выступлениях и публикациях уже более десяти лет «отрицает существование Украины как суверенного государства и призывает к вооруженному захвату российскими войсками». Его также называют «одним из ключевых идеологов агрессивной политики России и геноцида украинского народа».

Обвинения были подтверждены инициированными СБУ языково-лингвистическими экспертизами, говорится в пресс-релизе службы. «Поскольку злоумышленник скрывается от правосудия на территории России, СБУ проводит комплексные мероприятия по его привлечению к ответственности за преступления против Украины»,— добавили в СБУ.

Дочь философа Александра Дугина Дарья погибла 20 августа 2022 года на Можайском шоссе при взрыве машины. В этом автомобиле должен был ехать ее отец. Россия возложила ответственность за этот теракт на украинские спецслужбы. В мае 2023-го руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что его ведомство «достало многих» публичных и медийных российских лиц.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер